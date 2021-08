Palermo, svelate le maglie dei rosanero

PALERMO – II Palermo ha presentato oggi all’Orto Botanico dell’Università di Palermo i nuovi kit gara Kombat™ home e away per la stagione 2021-2022, realizzato in collaborazione con l’agenzia palermitana Gomez & Mortisia e il centro R&D Kappa.

In particolare, la prima maglia è stilisticamente un omaggio alla prima divisa rosanero della storia del Palermo, che era infatti perfettamente bicolore, rosa e nero, a partire già dal 1907. La maglia richiama anche il logo societario in cui per la prima volta compaiono gli odierni colori del Palermo: appunto uno scudo perfettamente diviso a metà, rosa e nero. Dopo tanti anni di quasi esclusiva prevalenza rosa, la maglia del Palermo torna dunque a bilanciare i suoi due principali colori in egual misura. Un segno di continuità anche con la terza maglia della stagione 2020/2021, che per celebrare i 120 anni dalla fondazione, era stata proposta in un inedito bicolore bianco-azzurro. Il progetto grafico di questa maglia bicolore rosanero era anche tra quelli votabili nel sondaggio aperto a tutti i tifosi nel 2019. In quel caso, tra oltre 12mila preferenze, la seconda più votata fu proprio la bicolore rosanero. Le due metà della maglia sono separate da una sottile linea dorata. Un dettaglio che impreziosisce l’accostamento dei colori principali e si ripropone nelle finiture del colletto in modo elegante.

Anche la seconda maglia ha un riferimento storico: riprende lo stile della “puchain” del Palermo di fine anni 70. Uno stile che in quegli anni era stato adottato anche da alcune delle casacche delle più blasonate squadre di serie A. Questa scelta segna anche il ritorno al bianco come colore principale per la seconda maglia del Palermo. Una scelta orientata al gusto vintage, un classico che ritorna, immediatamente riconoscibile dalla maggior parte dei tifosi.

La seconda maglia dei rosanero

Dario Mirri, presidente del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione delle maglie rosanero: “Ci sono 20 squadre e vogliamo vincere tutte. L’anno scorso abbiamo imparato dai nostri errori. Non dobbiamo perdere le partite ma fare più gol degli avversari. Non si vince con i singoli ma con la squadra. Il Palermo è una squadra. Non ho giocatori o maglie preferite, le maglie del Palermo sono sempre le maglie del Palermo. Sono maglie che ricordano la storia del club. Mercato? C’è uno slot libero sicuramente, se riusciamo a liberare qualcosa in termini di ingaggio aggiungeremo un ragazzo considerato gli esuberi”.