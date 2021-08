Quella vita strappata troppo presto: l’ultimo saluto a Vanessa

CATANIA – Sarà il santuario di Sant’Alfio di Trecastagni ad accogliere la salma di Vanessa Zappalà per l’ultimo saluto.

I funerali

Stasera, alle 19, si svolgeranno i funerali della giovane 26enne uccisa brutalmente dall’ex ragazzo ,Tony Sciuto. L’uomo, di 38 anni, l’ha raggiunta con alcuni colpi di pistola la notte del 22 agosto mentre la ragazza era con alcuni amici ad Aci Trezza. L’assassino, inizialmente datosi alla fuga, si è impiccato in un casolare nelle campagne del paese ai piedi dell’Etna dove Vanessa lavorava come commessa in un panificio.

L’ultimo viaggio

Si prepara al suo ultimo viaggio Vanessa, 26enne strappata alla vita troppo presto dalla mano di un uomo che, sono in tanti a chiederselo, poteva forse essere fermato. Lei lo aveva già denunciato. “Mi sputa in faccia, urla femmina puttana, divertiti che poi mi diverto io – ha raccontato nella denuncia dello scorso maggio -, con il telefonino mi ha rotto gli occhiali”. Per Sciuto, poi arrestato, era scattato il divieto di avvicinamento.

Gli interrogativi

Tanti ancora gli interrogativi aperti sulla terribile vicenda. In particolare, sulla sufficienza delle misure stabilite dalla legge per i reati di stalking. Che vede mietere sempre più vittime: un elenco lunghissimo di cui quello di Vanessa è solo l’ultimo nome. La morte ha sconvolto due comunità: quella castellese, dove è stato consumato il femminicidio, e quella di Trecastagni, subito in piazza per chiedere giustizia. E che il massacro venga fermato.