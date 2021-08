“Restart Sicilia”, due giornate per la ripartenza

PALERMO – Ripartire a tutti i costi per superare questo lungo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 che ha fatto precipitare in una crisi nera le imprese della cultura, degli spettacoli e del turismo. #IoComproSiciliano, prima società benefit in Sicilia e ormai brand internazionale, organizza due giornate dal titolo “Sicilia Restart”, mercoledì e giovedì prossimi nel Museo Palazzo Belmonte Riso di Palermo, con il sostegno dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e dell’assessorato regionale del Turismo e dell’Assemblea regionale siciliana.

Cultura, identità e impresa

Momenti di approfondimento che toccheranno i temi della cultura e dell’identità, del sociale, dell’impresa, dell’internazionalizzazione e dell’evoluzione aziendale, dei fondi europei e del turismo, con spazi dedicati allo spettacolo in senso più ampio con assolo di alcuni ‘artigiani della cultura’, impegnati in particolari concerti legati ai mestieri: il pasticcere Roberto Catalano e i pastrychef e le esibizioni soliste del pittore di carretti Michele Ducato, del puparo Angelo Sicilia, del pizzaiolo Pino Vetrano, dello chef Gaetano Guccione, del muratore Giuseppe La Spisa e della ceramista Alice Cinquemani. Le esibizioni sono in programma mercoledì sera e, poi, giovedì sera, il “Sicily on Air”, il music-show con Vincenzo Canzone ed Eliana Chiavetta.

“Ripartire con competitività”

In programma anche show cooking con lo chef Peppe Giuffrè per mettere in evidenza i prodotti gastronomici siciliani. “Abbiamo continuamente bisogno di nuovi inizi – spiegano Davide Morici e Giuseppe Giorgianni, fondatori di #Io ComproSiciliano – di qualcosa che ci dica ‘Non importa se, ora puoi ricominciare’. Io Compro Siciliano vuol diventare comune denominatore dell’identità, un punto di connessione delle eccellenze della nostra Isola che sono i prodotti del nostro territorio, ma anche gli artisti, gli imprenditori, i professionisti, ma anche le nostre aziende che devono farsi trovare pronte ad una rapida ripartenza, capaci di quella trasformazione digitale necessaria per rimanere competitive a livello globale”, concludono. A conclusione di ‘Restart Sicilia’, giovedì sera, talk show presentato da Vincenzo Canzone ed Eliana Chiavetta, tra gli ospiti, Francesco Facchinetti, Daria Biancardi e Pandolfo&Manera.