Sullo: “Contro la Paganese sarà difficile”

Il tecnico dell’ACR Messina Salvatore Sullo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro con la Paganese. Il match d’esordio nel girone C di Serie C dei ploeritani è in programma sabato 28 agosto alle ore 17.30. L’allenatore del club siciliano ha spiegato emozioni e motivazioni in vista della prima di campionato.

“Sempre meglio vincere che perdere, lavorando bene si piò fare sempre una buona partita. A Castellammare contro la Juve Stabia è stata una partita equilibrata, che poteva anche finire 3-2 per loro. Quello che ci ha lasciato questa partita lo vedremo domani sul campo a livello psicologico”.

In merito alla costruzione della squadra siciliana, il tecnico ha spiegato: “Siamo partiti da zero il 6 di agosto, senza neanche un calciatore e in poco tempo il mio direttore sportivo ha fatto un gran lavoro che però non basta, manca ancora qualcosa che permetta a questi ragazzi di poter crescere ancora di più. Il nostro percorso davanti è lunghissimo. Basti pensare che io, da primo allenatore, ho fatto soltanto 25-30 partite e devo ancora dimostrare, così come devono dimostrare anche la maggior parte di questi calciatori. Parlare adesso di obiettivi o di altro mi sembra fuori luogo”.

Sugli avversari dei siciliani, Sullo ha ammesso: “La Paganese fa da tanti anni di fila questa categoria, sanno bene cosa fare e hanno degli obiettivi precisi. Hanno allenatore che io stimo tantissimo, le sue squadre mi sono sempre piaciute. Anche Lello Di Napoli ha fatto da vice ed ha poi scelto di diventare primo allenatore come me. In un piccolo centro hanno fatto tanti anni di Serie C, con grande organizzazione e con giovani da valorizzare. Ora hanno aggiunto giocatori di grande esperienza, sarà una partita difficile”.