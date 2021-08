PALERMO – Un uomo di 44 anni è morto nei viale del poliambulatorio della Guadagna a Palermo. Era andato lì per una visita. Hanno tentato di rianimarlo quando si sono accorti che era cianotico e vomitava.

Non è ancora chiara la tempistica dell’arrivo dell’ambulanza. Alcuni testimoni parlano di mezz’ora. Così come è da ricostruire la procedura attraverso cui si è tentato di rianimarlo. Sul posto è arrivata la polizia. L’uomo era da solo ed era in cura con i medici specialisti in salute mentale.