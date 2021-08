Vaccini in farmacia, la lista di chi ha aderito

PALERMO – A Palermo si cerca di accelerare con la campagna vaccinale, con la speranza che molti cittadini aderiscano. Da tanti mesi il punto principale per le inoculazioni è la Fiera del Mediterrano, ma la struttura commissariale ha, più volte, avviato delle iniziative per vaccinare nei quartieri più difficili oppure nelle pizzerie e nei luoghi della movida dove si ritrovano i più giovani.

Da lunedì anche le farmacie saranno operative in tal senso e potranno inoculare il vaccino Pfizer. Per ricevere il vaccino ci si dovrà prenotare e l’Asp su ogni fiala applicherà un codice di tracciamento che permetterà, attraverso l’inserimento nella piattaforma di Poste Italiane, il preciso abbinamento al soggetto ricevente. In base agli appuntamenti fissati, gli operatori della distribuzione intermedia ritireranno le dosi presso la farmacia dell’Asp e le consegneranno ai singoli esercizi

I farmacisti chiamati ad iniettare il siero sono stati formati tramite due corsi da parte dell’Istituto superiore di sanità. Sarà loro compito eseguire l’anamnesi del paziente e, successivamente, provvedere all’inoculazione del vaccino, secondo i protocolli di sicurezza stabiliti dall’accordo nazionale, e infine inseriranno sulla piattaforma i dati dell’avvenuta immunizzazione rilasciando il green pass.