Vanessa, la vendetta degli amici: assalto al Tik Tok di Tony

CATANIA – Minacce, insulti, continui commenti negativi. Il profilo Tik Tok di Antonio Sciuto – il killer che qualche giorno fa sul lungomare di Acitrezza ha prima ucciso l’ex fidanzata Vanessa Zappalà e poi si è tolto la vita – nelle ultime ore è stato letteralmente preso d’assalto.

GLI INSULTI

Ad invadere di commenti d’odio il suo profilo ci sono non solo gli amici di Vanessa, ma anche semplici conoscenti. L’intero paese della giovane, morta mentre passeggiava con le amiche in una serata qualsiasi, si stringe attorno alla famiglia Zappalà e si scaglia contro Tony, l’uomo “troppo geloso” che non si rassegnava alla fine della relazione e che la vittima aveva deciso di denunciare per stalking prima di perdere la vita uccisa a colpi di pistola.

LA VITA NORMALE DI VANESSA

Vanessa Zappalà era una ragazza normale: il lavoro in un panificio, le sigarette notturne con le amiche, le foto scattate sul bordo del mare, le braccia tatuate. Una giovane vita andata via troppo presto che adesso gli amici vorrebbero vendicare attraverso i Social.

‘TONY TERREMOTO’

Su Tik Tok Antonio Sciuto era molto attivo. Amava ostentare: soldi in bella mostra, spesso ma non solo. Ristoranti di lusso, locali lussuosi e movida sfrenata. Il tutto accompagnato da canzoni napoletane. Si faceva chiamare ‘Tony Terremoto’ perché si sentiva intramontabile. Con i suoi sketch si era creato l’immagine di un uomo forte che niente e nessuno poteva fermare. Una volta scrisse: “Un giorno morirò, ma per ora fazzu moriri”. Una frase agghiacciante che, alla luce dei fatti, lascia ancora più increduli.

I SOCIAL

Tony ha deciso di farla finita. E’ stato ritrovato impiccato in un casolare di Trecastagni. E gli interrogativi su cosa si poteva fare per salvare Vanessa si susseguono. Oggi che un’altra giovane vita è stata spezzata, gli amici di Vanessa si interrogano su cosa si poteva fare per salvare la sua vita. E urlano la propria rabbia sui Social per difendere l’amica che non c’è più.