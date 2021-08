Bambina prodigio palermitana: 7 anni, campionessa di scacchi

PALERMO – C’è tutto l’orgoglio palermitano e siciliano, ma soprattutto, c’è una bambina prodigio, Clio Alessi, che ha sconvolto le classifiche nazionali. Superando tutti i concorrenti e laureandosi campionessa italiana under 8.

Campionati Italiani giovanili U8 di scacchi a Salso Maggiore terme dal 22 al 28 Agosto, dove si sono sfidati per 9 turni oltre 650 ragazzi e bambini di tutte le età, e di tutte le Regioni di Italia vedono come protagonista assoluta Clio Alessi, una bambina di 7 anni che ha vinto 9 partite su 9, nella finale di Salsomaggiore Terme. Un Record mai battuto fino ad ora nella sua categoria in Italia, lasciando tutti sbalorditi dalla forza e maturità di gioco di questo prodigio di bambina. Questo e’ un evento straordinario in tempo reale, che la fa salire sul podio più alto col massimo del punteggio. Clio ha vinto a Giugno gia il titolo di Campionessa Regionale Assoluta U8, anche questo un evento che ha fatto storia..

Clio sin dal primo turno ha preso la testa della classifica e non ha ceduto di mezzo millimetro per tutti i turni di gara. Ha mostrato una grinta ed una determinazione che, unite ad una visione del gioco rarissima per la sua età, l’hanno portata a vincere meritatamente in titolo di campionessa Italiana.

Clio ha vinto nella categoria femminile di questa edizione del Campionato, aggiungendo questa ulteriore soddisfazione alla sua impresa. Questo risultato rappresenta anche un momento importante per tutta la squadra di scacchi della sua associazione del Centro Scacchi Palermo (Palermo Scacchi) presieduta da Riccardo Merendino, che ha accompagnato con affetto e attenzione la crescita della bambina, oltre che con la parte didattica curata dagli istruttori del circolo, anche con la disponibilità di tutti i soci a giocare sempre con lei, mettendola alla prova e spingendola a crescere sempre di più.

Se pensiamo che la bimba ha solo 7 anni, una grande energia e un gran bel talento, siamo certi che questa sarà solo la prima tappa di un grande percorso sportivo.Nel pomeriggio la cerimonia sotto l’inno ufficiale di Mameli la vedrà protagonista.