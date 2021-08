Catania, si riparte da Monopoli: sarà una stagione difficile

CATANIA – Inizia a Monopoli la nuova avventura del Catania, nel momento storico forse più complicato della storia rossazzurra. Un clima di evidente incertezza aleggia intorno ai ragazzi allenati da Baldini, che si ritrova a guidare una squadra totalmente stravolta rispetto alla passata stagione, con tanti giovani di belle speranze (?) e pochi veterani “sopravvissuti” allo smembramento dell’organico dello scorso anno calcistico.

L’ultima cessione, in ordine di tempo, è quella del difensore Sales che va ad aggiungersi alle numerose partenze che, almeno sulla carta, hanno cambiato il volto della squadra quantomeno sotto il profilo dell’esperienza. Le irrisolte

difficoltà finanziarie in cui naviga il club etneo, non lasciano presagire ne un campionato di vertice… ne tranquillo, considerate le incombenze economiche a cui la SIGI dovrà man mano far fronte ed i punti di penalizzazione che saranno verosimilmente appioppati a causa del mancato rispetto nella corresponsione delle spettanze dovute qualche settimana addietro.

In questo clima di incertezza, tuttavia, la formazione rossazzurra, reduce dalla qualificazione al turno successivo di Coppa Italia grazie allo striminzito successo in casa della Vibonese, prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo sul campo di Monopoli, avversario sempre ostico soprattutto tra le mura amiche. Baldini deve fare di necessità… virtù, sperando, comunque, di iniziare nel migliore dei modi questa difficile avventura.

Queste le impressioni del riconfermato tecnico alla vigilia del match del “Veneziani” in programma sabato sera alle 20,30: “Ci siano allenati bene in settimana, riuscendo a smaltire la fatica accumulata nella gara di Coppa Italia. Siamo pronti per affrontare il Monopoli – ha sottolineato Baldini – e … per quel che riguarda le scelte dell’undici titolare … aspetto la rifinitura. Al momento dobbiamo migliorare la condizioni atletica perché non siamo al top ma è una condizione simile a quella delle altre squadre in questa fase d’avvio stagionale. Al di là delle considerazioni legate al “mercato” – ha aggiunto l’allenatore del Catania – adesso dobbiamo concentrarci sulla partita contro il Monopoli. Il nostro è un gruppo solido con l’amalgama che si sta perfezionando tra giocatori nuovi e vecchi. Russini e Russotto potrebbero guidare il nostro attacco”.