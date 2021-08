E’ ai domiciliari ma esce di casa e aggredisce poliziotti

MARSALA – Agli arresti domiciliari per una condanna a anni 2 e mesi 8 di reclusione per lesioni personali aggravate dai motivi di discriminazione razziale è stato sorpreso dalla polizia vicino casa in compagnia di altre 8 persone e al momento della contestazione ha reagito con frasi minacciose e offensive contro gli agenti e lanciando una sedia in legno e una bottiglia di plastica piena di acqua contro i poliziotti. Arrestato, quindi, per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minacce, lesioni personali aggravate, oltraggio e vilipendio alle forze armate, per il protagonista della vicenda, S.C., classe 2002, di Marsala, il gip, su richiesta della Procura di Marsala, ha disposto la reclusione in carcere.