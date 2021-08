Estate in ripresa per ristoranti e stabilimenti balneari, male città d’arte

ROMA – L’estate per attività come bar, ristoranti e stabilimenti balneari sta andando avanti meglio del previsto. I mesi di luglio e agosto sono stati più che soddisfacenti.

Questo è quanto emerge da una indagine da parte di Fipe-Confcommercio. Ben sei attività su dieci hanno risposto che luglio è trascorso bene o abbastanza bene; per uno su quattro è stato sui livelli del 2020 (quando peraltro nel terzo trimestre il Pil ha fatto un balzo del 16,1%) mentre poco meno del 20% lo ha bocciato, fra cui Venezia, Verona, montagne bellunesi ed entroterra abruzzese.

Agosto sta seguendo la scia, anzi ha accelerato la ripresa: il 63% si ritiene soddisfatto; il 12,5% dà, invece, un giudizio negativo e si tratta per lo più delle città d’arte come Roma, Firenze e Venezia. Rimaste in “zona bianca” per il basso numero di contagi da Covid19, le Regioni in luglio e agosto hanno beneficiato della maggiore libertà di movimento che ha consentito l’arrivo di turisti anche stranieri e una ripresa ai servizi, che a loro volta potrebbero aver dato una spinta al Pil.

Per oltre il 60% la domanda turistica quest’anno è stata rivolta al mare (più che nel 2020). Il Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe-Confcommercio e che rappresenta 30.000 imprese afferma che l’estate 2021 è partita sottotono ma poi ha visto una accelerazione in agosto. Ancora pochi i turisti d’Oltreoceano e d’Oltremanica, mentre c’è stato “il ritorno di tedeschi e francesi, con benefici per tutte le regioni”.