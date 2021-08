Maltrattamenti di animali, denunciato un uomo

I quadrupedi erano abbandonati a loro stessi, costretti a trovare ogni giorno qualcosa da poter mangiare, vivendo in mezzo ai loro stessi escrementi

TRAPANI – Denunciato un uomo 73enne dai carabinieri della Stazione di Trapani Borgo annunziata per i reati di maltrattamento e abbandono di animali in quanto, a seguito di un controllo, effettuato unitamente al servizio veterinario dell’A.S.P. di Trapani e della Locale Polizia Municipale, sorprendevano l’uomo nella detenzione di n. 5 equini, n. 6 ovini, n. 15 papere, n. 45 conigli, n. 10 galline e n. 1 cane, di media taglia, detenuti in precarie condizioni infrastrutturali ed igienico sanitarie.

Gli animali risultavano praticamente abbandonati a loro stessi, costretti a trovare ogni giorno qualcosa da poter mangiare, vivendo in mezzo ai loro stessi escrementi. Il sito e gli animali sono stati sottoposti a sequestro con affidamento giudiziale allo stesso.