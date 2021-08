Misilmeri, Mutolo: “Faremo una grande partita”

MISILMERI (PA) – Sta per iniziare ufficialmente la stagione 2021-2022 della Don Carlo Misilmeri. Domani, domenica 29 agosto, alle ore 16.00 al “Comunale” di Marineo ci sarà il debutto in Coppa Italia di Eccellenza contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio. Sarà il derby dell’Eleuterio, come da tradizione, a dare il via alla nuova annata. Un match dove la squadra biancorossa, allenata da Corrado Mutolo, arriva dopo un mese di preparazione svolta al campo “Giovanni Aloisio” di Piano Stoppa.

“Arriviamo in una buona condizione – spiega l’allenatore della Don Carlo Misilmeri alla vigilia del match – I ragazzi si sono allenati bene, li ho visti sereni e stanno bene sia fisicamente che mentalmente. Domani, oltre a essere un derby, è una partita che dovrà portarci bene verso l’inizio del campionato. Ancora non possiamo essere una squadra al 100%. La prova in amichevole contro la Sancataldese ci ha dato qualche certezza. Ci sarà il fattore caldo, sarà la prima partita: dovremo essere bravi a compattarci nelle difficoltà. Sono convinto che, con gli elementi che abbiamo in squadra, faremo una grande partita. Se focalizziamo il campionato solo sul derby facciamo un grande errore. Sappiamo, però, che è una partita importante per Misilmeri. Il nostro compito, tuttavia, è quello di lavorare verso gli obiettivi che dobbiamo raggiungere”.

Nell’andata di Coppa Italia (ritorno in programma domenica 5 settembre al “Giovanni Aloisio” di Misilmeri) non ci sarà Filippo Tiscione. Il centrocampista biancorosso salterà il match a causa di una leggera distorsione al ginocchio: “Abbiamo deciso insieme allo staff di non rischiarlo – aggiunge Mutolo – Poi sono tutti a disposizione”.

Tra i giocatori disponibili anche Claudio Di Giuseppe. Il bomber classe 1985, arrivato a Misilmeri questa estate dal Dattilo, è pronto al debutto con la maglia biancorossa: “Le sensazioni sono positive. Da un mese stiamo lavorando, siamo una squadra nuova e non è mai facile quando si aggiungono tanti giocatori. Ho avuto un piccolo fastidio in preparazione, ma poi mi sono ripreso. Le gambe iniziano a lavorare bene. Contro il Marineo è un derby, ricordo lo scorso anno Sancataldese-Nissa. I derby sono sempre partite particolari e la città vuole delle risposte. Stiamo lavorando bene, c’è stato qualche acciacco, ma la rosa è ampia. Andremo a Marineo per fare la partita”.

Marineo sarà il primo step verso il campionato, che inizierà domenica 12 settembre, dove la Don Carlo Misilmeri vuole avere un ruolo da protagonista: “Ci aspettiamo di essere protagonisti nel campionato, sarà il campo a parlare – prosegue Di Giuseppe – Sono qui per fare bene. Chi sta qua è per un obiettivo, vedremo di raggiungerlo partita dopo partita”. L’attaccante ha poi speso parole d’elogio per i compagni di squadra: “Mi trovo molto bene con tutti, alcuni come Tiscione, Nigro e D’Angelo li conoscevo. Poi davanti ci muoviamo bene, soprattutto Paolo Mondino mi ha fatto un’ottima impressione”.