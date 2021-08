Padre e figlio muoiono a pochi giorni di distanza. Erano positivi al Covid

IN TOSCANA

Sono morti nel giro di pochi giorni. Padre e figlio, entrambi positivi al Covid. Luca Amaducci, 47 anni, noto edicolante di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, agli inizi di agosto aveva raccontato la sua battaglia contro il Covid su Facebook.

“Nono giorno di variante Covid, sto come uno zombie – scriveva l’uomo sui social ad inizio agosto – Febbre che oscilla dai 38 ai 40, allucinazioni, mal di testa, mal di gola, tosse. Mi chiamano tutti i giorni per monitorarmi, quattro visite, polmoni perfetti, cuore perfetto”.

L’appello su Facebook

L’uomo, prima di morire aveva lanciato un appello: “Vaccinatevi, io non ci sono riuscito per problemi personali. Logicamente mi sembra giusto avere dei dubbi, parlatene con il vostro dottore per avere più info. Ma alla fine il Vaccino è fondamentale”.

Luca Amaducci è morto ieri, a distanza di qualche giorno dalla morte del papà Piero. La scomparsa di padre e figlio – proprietari di un’edicola – ha suscitato sconcerto e dolore in tutta la comunità mugellana che ha inondato i social network con toccanti messaggi d’addio.