Paganese-Messina, pirotecnico 4-4: siciliani rimontati

Prima giornata del girone C di Serie C per i peloritani contro i campani

Sono ben otto i gol messi a segno nel match d’esordio del girone C di Serie C tra Paganese e ACR Messina. L’incontro con calcio d’inizio alle 17.30, si è giocato allo stadio “Marcello Torre” di Pagani. Un punto per parte, dunque, nella prima giornata di Lega Pro tra la compagine campana e quella dei siciliani.

La prima delle otto reti messe segnate nel corso dei 90 minuti porta la firma di Russo, che permette al Messina al minuto numero 11 di portarsi in vantaggio. Al 26′, Castaldo riporta il punteggio in parità ma quasi allo scadere dei primi 45 minuti, Balde su calcio di rigore rimette i peloritani in situazione di vantaggio (43′). Nella ripresa, la squadra guidata da Salvatore Sullo va in estasi portandosi sul 4-1: prima Morelli al 50′ e poi Simonetti al 63′. E’ nell’ultima mezz’ora di gioco che l’ACR Messina perde la testa facendosi rimontare di ben tre gol: Murolo al 66′, Piovaccari all’88’ e al minuto 95 ancora Castaldo.

Pareggio dal retrogusto di sconfitta per la squadra siciliana, a causa soprattutto dei tre gol subiti in rimonta sul risultato parziale di 4-1. Un compagine ancora in fase di costruzione quella di Sullo, ma che può già prendere buoni spunti per il prosieguo della stagione: dopo l’ottima prova in Coppa Italia contro la Juve Stabia, anche nel match con la Paganese l’ACR Messina non ha dato l’impressione di essere una squadra esordiente.