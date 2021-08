Palermo, ecco il nuovo bus super comfort

CALCIO - SERIE C

Un bus più spazioso e confortevole per i rosanero, con un’elegante livrea rinnovata ad hoc per la prossima stagione

PALERMO – Sarà ancora Labisi Bus Operator a prendersi cura delle trasferte in pullman dei rosanero. E lo farà con un nuovo bus, più spazioso e confortevole, con un’elegante livrea rinnovata ad hoc per la prossima stagione. All’interno, poggiatesta, poggiabraccia e poggiapiedi, assicurano ai giocatori di viaggiare riposati, mentre la generosa distanza tra i sedili (80 cm tra un sedile e l’altro) è un ulteriore miglioramento del comfort.

Per la comodità della squadra inoltre, il bus è super accessoriato, dotato di Toilette a Bordo, Inverter da 12V a 220V, Macchina del Caffe, Forno a Microonde, Frigo Bar, Poltrone reclinabili ed allargabili, 2 Monitor TV, Video, Prese USB, Prese 220V e altri servizi.

“Siamo lieti che la squadra Rosanero stia iniziando una nuova stagione a bordo di un nostro autobus e naturalmente speriamo che ciò porti fortuna alla squadra “, aggiunge Eugenio Labisi. “L’autobus della squadra è un luogo in cui i giocatori possono recuperare e ricaricare le batterie, soprattutto nelle trasferte fuori casa. Ecco perché un viaggio sicuro, silenzioso, con interni spaziosi e, naturalmente, comodi posti a sedere, sono caratteristiche molto importanti”.

Oltre al pullman brandizzato per la Prima squadra, Labisi mette a disposizione di Palermo FC pullman e servizi anche per tutte le squadre del settore giovanile e per la squadra Femminile.