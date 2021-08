PALERMO – Sono 20 i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Giacomo Filippi per la gara di domani contro il Latina valida per la prima giornata del girone C di Serie C. Ecco l’elenco nel dettaglio:

1 Pelagotti

3 Giron

5 Marong

7 Floriano

9 Brunori

10 Silipo

11 Dall’Oglio

12 Massolo

17 Luperini

19 Odjer

20 De Rose

22 Misseri

23 Fella

27 Soleri

29 Almici

36 Mauthe

54 Peretti

65 Tourè

77 Doda

79 Lancini