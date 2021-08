Un Catania incompleto frana a Monopoli: etnei sconfitti 3-0

Il Catania stecca la prima perdendo malamente sul campo di un modesto Monopoli. Ai pugliesi basta un avvio veemente per mettere in saccoccia tre punti sonanti, grazie alla doppietta di Starita che pone una seria ipoteca sul successo dei pugliesi. La squadra rossazzurra è molto più che un cantiere aperto e non basta la buona volontà di Russotto per evitare la prima, sonora disfatta stagionale. L’inizio è da incubo per la formazione allenata da Baldini che, dopo aver timidamente protestato per un intervento su Ceccarelli in piena area biancoverde, subisce il primo gol dopo un pasticciaccio ideato da Stancampiano e rifinito da Maldonado che concede a Starita il pallone che rompe subito l’equilibrio. Malgrado la reattività di Ceccarelli, la reazione del Catania è blanda ed il Monopoli raddoppia al quarto d’ora, sempre con Starita che è il più lesto di tutti a spedire in rete un pallone vagante in area dopo calcio d’angolo. Per un accenno di reazione dei rossazzurri bisogna aspettare l’inizio della ripresa quando Russotto prima si fa ipnotizzare da Loria e poi colpisce il palo pieno con una staffilata da fuori area. Ma è solo un fuoco di paglia perché il Monopoli, grazie anche ad azzeccate sostituzioni, rimette le cose in chiaro, sfiorando il terzo gol col clamoroso palo centrato da Grandolfo e ponendo il definitivo sigillo con Viteritti. Inizio da incubo per gli etnei che, se non interverranno significativi innesti nella “rosa” della squadra, sembra destinato ad un campionato di sofferenza anche sul campo, oltre che sotto il profilo societario. A meno di auspicabili novità!

MONOPOLI-CATANIA 3-0 – LA CRONACA



Primo tempo

3° Ceccarelli s’incunea in area pugliese e finisce a terra dopo un contatto con

Viteritti: l’arbitro Petrella non concede la massima punizione ai rossazzurri!

5° Monopoli in vantaggio: pasticcio difensivo di Maldonado con Starita che

approfitta nel migliore dei modi spedendo il pallone in rete con un preciso rasoterra:

1-0 !

15° raddoppio del Monopoli: sul corner battuto da Bussaglia, spizzata di testa di

un attaccante biancoverde e deviazione sottomisura di Starita che sbatte facilmente

il pallone in porta: 2-0 !

21° tiro alto di Calapai;

26° punizione dalla distanza di Ceccarelli che sorvola di poco la traversa;

29° conclusione insidiosa di Ceccarelli che sfiora il palo;

43° gran botta dalla distanza di Guiebre ma Stancampiano stavolta si fa trovare

pronto;

45°gran tiro, su punizione di Maldonado col pallone che sibila a lato di pochissimo;

47° Russotto conquista un’altra punizione dal limite per il Catania: Maldonado

spedisce il pallone sulla barriera avversaria;

47° il primo tempo si chiude col Catania sotto di due gol!

Secondo tempo

1° nel Catania, Sipos sostituisce Izco;

7° Catania vicino al gol: punizione dalla trequarti di Russotto: il pallone scavalca

Loria in uscita ma si spegne fuori!

8° azione personale di Guiebre che poi cincischia all’interno dell’area etnea;

9° Ceccarelli non aggancia il pallone in piena area avversaria e vanifica una buona

opportunità;

11° grande occasione per il Catania: lancio di Rosaia e tocco al volo di Russotto

che, però, non riesce a beffare Loria in uscita!

13° palo del Catania: gran tiro da venti metri di Russotto col pallone che si stampa

sul montante a portiere battuto!

14° doppio cambio nel Monopoli: Morrone e Grandolfo sostituiscono Vassallo e

D’Agostino;

18° Monopoli vicino al tris: il neo entrato, Grandolfo, centra il palo interno con una

gran botta di sinistro dal limite!

22° Loria blocca a terra un rasoterra di Russini;

23° tripla sostituzione nel Catania, Cataldi, Zanchi e Bianco prendono il posto di

Maldonado, Pinto e Russini;

27° nel Monopoli, Langella e Nocciolini sostituiscono Bussaglia e Starita;

29° grande opportunità per i rossazzurri ma Sipos, tutto solo davanti a Loria, calcia

debolmente!

32° terzo gol del Monopoli: Guiebre fugge via sulla sinistra e mette in mezzo un

invitante pallone che Viteritti spedisce comodamente il porta: 3-0 !

35° nel Catania, Russo sostituisce Ceccarelli;

44° nel Monopoli, Piccinni lascia il posto a Nina;

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° punizione di Russotto, alta;

48° finisce con la netta vittoria del Monopoli (3-0).

IL TABELLINO

MONOPOLI (3-5-2) – Loria, Mercadante, Bizzotto, Starita (dal 27°s.t. Nocciolini), Piccinni (k) (dal 44°s.t. Nina), Guiebre, D’Agostino (dal 14°s.t. Grandolfo), Bussaglia (dal 27°s.t. Langella), Arena, Vassallo (dal 14°s.t. Morrone), Viteritti. A disposizione: Guido, Riggio, Romano, Tazzer, Cirrottola, Novella. Allenatore: Alberto Colombo.

CATANIA (4-3-3) – Stancampiano, Maldonado (dal 23°s.t. Cataldi), Ercolani, Russotto, Rosaia, Ceccarelli (dal 35°s.t. Russo), Izco (k) (dal 1°s.t. Sipos), Monteagudo, Pinto (dal 23°s.t. Zanchi), Russini (dal 23°s.t. Bianco), Calapai. A disposizione: Sala, Borriello, Albertini, Frisenna. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Claudio Petrella di Viterbo.

Assistenti: Massimiliano Bonomo (Milano) e Pietro Pascali (Bologna).

IV Uomo: Federico Longo (Paola).

Reti: 5° e 15° p.t. Starita (MON); 32°s.t. Viteritti (MON).

Squalificati: Provenzano (CT).

Indisponibili: Basile, Borelli (Monopoli); Estrella, Claiton (CT). Nel Catania, non convocati Giosa, Reginaldo e Piccolo che dovrebbero essere ceduti.

Ammoniti: Monteagudo (CT); Arena (MON); Vassallo (MON); Loria (MON);

Calapai (CT).

Espulsi: