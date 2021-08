Latte materno, ritrovati anticorpi contro il Covid: resta un dubbio

Ritrovati anticorpi anti Sars-CoV-2 nel latte materno di donne vaccinate. Questi anticorpi potrebbero proteggere il bebè dall’infezione. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista Breastfeeding Medicine a seguito di uno studio eseguito dall’University of Florida.

“I nostri risultati mostrano che la vaccinazione produce un significativo aumento degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 nel latte materno, suggerendo che le madri vaccinate possono passare questa immunità ai loro bebè, qualcosa che stiamo cercando di confermare in studi al momento in corso“. Ad affermalo è Joseph Larkin III, autore dello studio presso la University of Florida condotto tra dicembre 2020 e marzo 2021, quando i vaccini Pfizer e Moderna sono divenuti disponibili per il personale sanitario. Gli esperti hanno reclutato 21 mamme in allattamento e misurato gli anticorpi anti-SARS-CoV-2 nel latte materno prima del vaccino e poi dopo prima e seconda dose.

“Abbiamo visto una robusta risposta anticorpale sia nel sangue sia nel latte materno dopo la seconda dose di vaccino un aumento di 100 volte rispetto ai livelli pre-vaccino“, spiega Lauren Stafford, un coautore. Adesso bisogna dimostrare che gli anticorpi nel latte materno neutralizzano il virus in provetta e poi che proteggono il bebè in caso di infezione.