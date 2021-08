Baldini: “La squadra deve lavorare su tantissime cose”

“La squadra deve lavorare su tantissime cose. Se la partita di Coppa Italia aveva dato molti segnali positivi, questa di Monopoli va analizzata a mente fredda. Il problema è che abbiamo preso gol a freddo per una disattenzione di Maldonado e poi nel secondo gol dei difensori. La squadra deve provare a giocare a calcio ma è mancato l’affiatamento, dobbiamo stare insieme e lavorare”. Sono queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Francesco Baldini, tecnico del Catania, dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monopoli in occasione della prima giornata del campionato di Serie C.

Baldini ha poi continuato: “Abbiamo capito oggi come va la categoria e i giovani devono avere il tempo di crescere. Oggi avevamo giocatori fuori come Claiton che ha avuto una frattura alla costola, Piccolo non ha giocato perchè è uscito acciaccato dopo il match di coppa e non c’era nulla sotto. Mentalmente non siamo al top ma ci sono stati tanti cambi e dobbiamo riprenderci in fretta. Ci servono rinforzi ed ho fiducia nel lavoro della dirigenza visto che ci sono ancora giorni per tesserare nuovi calciatori”.