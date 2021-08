Investito con la mamma: grave bimbo all’Ospedale dei Bambini

PALERMO- Le notizie sono frammentarie, ma, per quello che già sappiamo, stringono il cuore. C’è un bambino di tre anni che lotta tra la vita e la morte all’Ospedale dei Bambini di Palermo. E’ lì per un incidente gravissimo: sarebbe stato investito da una macchina, ieri, a Marsala insieme con la mamma.

Le condizioni sono critiche

Il piccolo è ricoverato in condizioni che sarebbero molto critiche, la mamma è in una situazione sempre grave, ma migliore. Sono stati gli uomini del 118 a intervenire prontamente. Il bambino e la mamma sono stati portati in ospedale a Marsala per un primo soccorso, poi il bimbo è stato caricato sull’elisoccorso è trasportato all’ospedale ‘Di Cristina’ dove è attualmente ricoverato in rianimazione.