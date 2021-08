Lampedusa, convocato un vertice: centro accoglienza al collasso

LAMPEDUSA (AG) – Convocato per domani mattina, in procura ad Agrigento, un vertice fra le forze dell’ordine i pm per analizzare la situazione legata agli sbarchi e le condizioni dell’hotspot di contrada Imbriacola di Lampedusa.

Il vertice è stato convocato dal procuratore capo Luigi Patronaggio che chiederà di risolvere le numerose criticità della struttura di prima accoglienza che a fronte di 250 posti è a quota 1448 ospiti.

Ed inoltre, sempre ieri, s’è registrato lo sbarco di 538 persone stipate su un unico barcone. 243 profughi erano egiziani, 114 marocchini, 107 del Bangladesh, 3 dello Yemen, 2 dell’Algeria, 2 della Palestina, 30 della Siria, 10 della Nigeria, 14 del Sudan, 7 del Ghana, 5 dell’Eritrea e 1 del Ciad.