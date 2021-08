E' stato comunicato quanti titoli sono stati emessi in occasione della prima gara dei rosanero in Serie C

PALERMO – E’ arrivato il dato ufficiale sugli spettatori presenti questa sera allo stadio “Renzo Barbera” in occasione di Palermo-Latina, match valido per la prima giornata del girone C di Serie C.

In totale, per la gara di questa sera, sono stati emessi 6091 titoli. Dopo l’esaurimento dei 2500 abbonamenti messi a disposizione dal club di viale del Fante, è questa la riposta dei tifosi rosanero alla vendita dei biglietti dell’incontro con i laziali.