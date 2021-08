Palermo, oggi al via la stagione di Serie C

PALERMO – Inizia oggi la stagione di Serie C 2021/2022 per il Palermo guidato da Giacomo Filippi. Questa sera, infatti, alle ore 20.30, la compagine rosanero scenderà in campo allo stadio “Renzo Barbera” per la prima gara di campionato del girone C. L’esordio stagionale, però, il club rosanero l’ha fatto nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia contro il Picerno, vincendo 4-1 e passando al turno successivo.

Per questo nuovo campionato sono tanti i punti cardine su cui il Palermo ha deciso di ripartire. Giacomo Filippi, infatti, a differenza della passata stagione, ha iniziato un percorso atletico e tattico secondo i tempi previsti e con buona parte della rosa a disposizione, elementi che l’anno scorso non erano presenti. Inoltre, la stessa squadra costruita per il tecnico di Partinico dal duo dirigenziale composto da Sagramola e Castagnini, è stata messa a punto miscelando al meglio elementi della passata stagione con nuovi innesti di livello adeguato. Massolo, Giron, Buttaro, Dall’Oglio, Brunori, Fella e Soleri: sono questi i nuovi acquisti dei rosanero tra giovani di qualità e calciatori d’esperienza.

Tenuto in considerazione il discorso tecnico e di mercato, il Palermo ha puntato molto anche sulla comunicazione e sul marketing. Sono tante le iniziative messe a punto dal club rosanero tra la fine della passata stagione e l’inizio della nuova. Dai biglietti in omaggio per chi si vaccina al “Barbera” alla club house per la squadra creata all’interno dello stadio. Vicinanza al territorio e sguardo alle innovazioni: anche questo fa parte di una società con grandi ambizioni e voglia di migliorarsi.

Non proprio dichiaratamente, il Palermo punta alla promozione in Serie B. Complice anche la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio dopo il periodo di pandemia da Covid-19. Tante le avversarie attrezzate per competere per il vertice della classifica: Avellino, Bari, Catanzaro, ma anche Foggia. Il cammino della Lega Pro è lungo e pieno di insidie, Giacomo Filippi sembra esserne consapevole. Le premesse per assistere ad una stagione piacevole non mancano.