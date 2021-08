LIPARI (MESSINA) – È guerra dei rifiuti alle isole Eolie, una delle mete più gettonate dell’estate siciliana. “Rischio igienico sanitario” per i rifiuti sparsi in giro per l’isola di Vulcano e così il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, revoca l’incarico alla ditta che gestisce la raccolta, la Loveral.

“Pericolo sanitario”

“È stata emessa altra ordinanza contingibile e urgente di servizio suppletivo di igiene urbana e sanificazione per l’isola di Vulcano, in danno alla ditta Loveral – puntualizza Giorgianni – al fine di rimuovere pericoli di carattere igienico sanitario e per la salute pubblica derivanti dalla ingente quantità di rifiuti depositata e non smaltita, viste le relative e numerose segnalazioni degli uffici preposti a seguito del monitoraggio effettuato dagli stessi e dalla Polizia Municipale”. La ditta Loveral ha replicato che “c’è una azione persecutoria per favorire altra ditta”.

