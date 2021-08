Vaccini contaminati in Giappone, cosa sta accadendo

Sospesi in Giappone i vaccini anti covid di Moderna. Nelle scorse settimane erano stati sospesi, in via precauzionale, alcuni lotti perché erano state ritrovate delle sostanze sospette e la casa farmaceutica Takeda, responsabile della vendita e distribuzione del vaccino, aveva annunciato che si adopererà per evitare che la sospensione influisca sulla disponibilità di dosi di vaccino contro il Covid del Paese, ma adesso la sospensione è per tutte le dosi.

La sospensione da parte della prefettura di Okinawa si è resa necessaria perché è stato individuato un altro carico con dosi contaminate, ma non solo. Due uomini sono morti alcuni giorni dopo la somministrazione delle dosi di Moderna, ma la causa è ancora da accertare.

“Abbiamo deciso di sospendere l’uso dei vaccini anti-Covid Moderna dal momento che sono state individuate sostanze esterne in alcune delle dosi”, si legge nel comunicato.