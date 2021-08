Assalto al gazebo del M5s a Milano, indagati due no vax

MILANO – Due uomini No vax sono indagati per danneggiamento, manifestazione non autorizzata e attentato contro i diritti politici del cittadino dopo l’assalto al gazebo del Movimento 5 Stelle durante la manifestazione contro il Green pass a Milano di ieri pomeriggio. L’inchiesta è stata aperta dal capo del Pool antiterrorismo della Procura milanese, il pm Alberto Nobili, ed è condotta dagli agenti della Digos.

Sei uomini, tra i 50 e i 62 anni, saranno denunciati dalla Digos, come promotori del corteo contro il Green pass che, come avvenuto nei sabati precedenti, si è svolto senza il necessario preavviso al Questore di Milano. Per l’assalto al gazebo del Movimento 5 Stelle sono invece già indagati un uomo di 46 anni, con precedenti di polizia per furto, danneggiamento, rissa, porto d’armi od oggetti atti a offendere, ingiuria e altri reati, e una donna di 34 anni.