Cadavere recuperato in mare a Ortigia, disposta l’autopsia

E’ stato un passante a dare l’allarme, poi l’arrivo dei soccorsi e l’accertamento del decesso dell’uomo. Il suo cadavere è stato trovato nelle acque del Porto piccolo, alle porte di Ortigia, a Siracusa.

L’ipotesi di un incidente

L’uomo aveva 76 anni e secondo una prima ricostruzione della polizia, il pensionato dopo essere caduto in acqua non sarebbe stato in grado di risalire. La Procura di Siracusa ha disposto l’ispezione cadaverica per chiarire le cause del decesso. Dall’esame che sarà effettuato nelle prossime ore potrebbero emergere importanti dettagli sulla morte.