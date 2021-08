Conservatorio, al via un Master di musica contemporanea

PALERMO – Il Conservatorio di Palermo avvia un Master di musica contemporanea per interpreti e compositori.

Il Master è dedicato a quanti, interpreti/compositori, desiderino approfondire le competenze interpretative, compositive e di analisi del repertorio dal secondo Novecento ai giorni nostri, il Corso rappresenta il più alto livello di formazione superiore nellambito delle attività autorizzate dal Miur.

A coordinare sarà Fulvia Ricevuto, docente di Strumenti a Percussioni presso il Conservatorio, il Master, di II livello, prevede un percorso di perfezionamento orientato a fornire le conoscenze sulla prassi esecutiva della musica contemporanea, proponendo una “interazione osmotica” fra interprete e compositore. Il piano di studi (360 ore in due semestri) è articolato in lezioni individuali e di gruppo, laboratori e stage che potranno essere realizzati in collaborazione con istituzioni di rilievo nazionale e internazionale, tra i quali il Teatro Massimo, l’Accademia di Belle Arti, il Teatro Biondo, e ha come momento connotante la partecipazione alla produzione di recital e concerti.

I candidati dovranno essere in possesso del Diploma accademico di II livello o del previgente ordinamento. Le domande di ammissione dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 settembre. Un’apposita commissione selezionerà i candidati; gli ammessi non potranno superare il numero di 45.