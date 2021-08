Covid, allarme dell’Oms: ‘Ecco quanti morti sono previsti’

Solo in Italia ci sono 3 milioni e mezzo di over 50 non vaccinati. Le previsioni fino a dicembre

Dati non incoraggianti a livello europeo sul fronte dei vaccini anti Covid e sull’andamento della pandemia. Numeri che fanno temere il peggio all’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, che tramite il suo direttore lancia l’allarme. Hans Kluge si sofferma sul rallentamento del ritmo delle vaccinazioni anti-Covid nel continente, sceso nelle ultime sei settimane del 14%.

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus a livello globale ha superato i 4,5 milioni, in base ai conteggi della

Johns Hopkins University. L’Oms intanto giudica “affidabile” una proiezione secondo cui da oggi al primo dicembre in Europa potrebbero contarsi altri 236mila vittime. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, sostiene che in Italia la percentuale di ospedalizzazione è la metà rispetto alle ondate precedenti, ma lancia l’allarme per i “3 milioni e mezzo di over 50 non vaccinati”. L’Aifa: aumentano le prescrizioni di monoclonali, +30% in sette giorni.