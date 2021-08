Cus Palermo, parità contro la Parmonval in Coppa Italia

PALERMO – Il Cus Palermo risponde presente al primo appello ufficiale. Termina 0-0 l’andata del primo turno di Coppa Italia, giocato contro la Parmonval, nel derby palermitano d’avvio stagione. I cussini non deludono le attese e l’emozione del primo giorno di scuola, sorprendendo per piglio e personalità. Ai punti è il risultato più giusto, considerando l’equilibrio visto in campo, i ritmi non ancora a pieno regime e le occasioni create. Sabato prossimo alle 17.30 il ritorno.

Il tecnico dei cussini Giancarlo Ferrara, a fine gara, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “I ragazzi hanno sorpreso anche me, dimostrando da subito di poter giocare con personalità e carattere. Speravo di vedere segnali positivi fin da oggi e così è stato. Adesso sappiamo, ancora di più, quanto e su cosa lavorare”.