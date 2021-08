PALERMO – I carabinieri della stazione San Filippo Neri lo hanno sorpreso mentre incendiava un cumulo di spazzatura. Giovanni Sirchia, 50 anni, è stato arrestato sabato sera e ora si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Si tratta di un personaggio già segnalato per un episodio di violenza sessuale risalente alla fine degli anni Novanta.

Ora è accusato di combustione illecita di rifiuti. Sabato i vigili del fuoco erano intervenuti su segnalazione dei carabinieri per spegnere le fiamme appiccate in via Senocrate di Agrigento, nel quartiere Zen 2. Un quartiere dove si accumulano montagne di spazzatura, sfabbricidi, abiti dismessi e mobili vecchi.

I militari hanno perlustrato le strade limitrofe e hanno sorpreso Sirchia mentre incendiava un altro cumulo di spazzatura e mobili dismessi. Quello degli incendi dei rifiuti che si accumulano nelle strade di Palermo è un problema che si ripete. Al puzzo per la mancata raccolta si aggiungono i fumi che rendono l’aria irrespirabile.