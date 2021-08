Incendio in un palazzo a Milano, tra i residenti il cantante Mahmood

Impressionante rogo in via Antonini, alla periferia Sud del capoluogo lombardo

MILANO – A fuoco un palazzo di 15 piani a Milano. Il rogo è divampato ieri pomeriggio nel palazzo di via Antonini alla periferia Sud del capoluogo lombardo e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme. Fortunatamente nell’incendio, di cui debbono accertarsi ancora le cause dell’origine, non si sono registrate vittime o feriti.

Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, ha escluso vittime mentre sarà compito ora della magistratura stabilire le cause delle fiamme che sembra siano partite dalla facciata, composta, secondo i residenti, da materiale ignifugo.

“L’incendio formalmente ancora non è estinto completamente – ha spiegato stamattina Giuliano Santagata, comandante dei vigili del fuoco di Milano -. Mai vista a Milano una cosa così. È probabile che la facciata fosse fatta di materiale molto combustibile. La magistratura è già al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’incendio, iniziato attorno alle 17.45, ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34 di Via Antonini, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie. Nello stabile abita anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019.