Luperini: “Vogliamo onorare la maglia del Palermo”

“È stata una bella emozione iniziare il campionato con i tifosi dopo due anni, ci tenevamo a fare bene e siamo davvero contenti di aver cominciato con un successo. Per noi era fondamentale ottenere subito i tre punti. Siamo coscienti della nostra forza, siamo un gruppo unito e forte. Non vogliamo ripetere gli errori dello scorso anno e ce la metteremo tutta, ci teniamo ad onorare questa maglia. Avversarie? Bari, Avellino e Catanzaro sono squadre forti e direi alla pari nostra, c’è da fare un’impresa per stare al passo con tutte, ma siamo lì con loro e ce la metteremo tutta”. Gregorio Luperini, centrocampista del Palermo, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “SportMediagol” dopo la vittoria per 2-0 contro il Latina.

Il mediano dei rosanero, dopo la prima giornata del girone C di Serie C, ha poi continuato: “Abbiamo fatto un ottimo ritiro ed una buona preparazione, stiamo bene fisicamente e siamo molto contenti di questo. Non pensiamo più all’anno scorso, siamo concentrati solo sulla nuova stagione perchè tornare al passato non avrebbe senso. Gol? Non faccio promesse ai tifosi, ma da quando gioco ho sempre segnato. Darò tutto e sono sicuro che se gioco con serenità e tranquillità i gol arriveranno di conseguenza. Siamo partiti bene e bisogna pensare solo a questa nuova stagione che è iniziata nel migliore dei modi. Il derby contro l’ACR Messina? Non abbiamo ancora preparato nulla, da oggi pomeriggio ci concentreremo sulla sfida contro il Messina. Per noi tutte le partite sono delle finali e quindi daremo il massimo per fare bene”.