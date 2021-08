Meteo, che settimana sarà? Le previsioni: arriva l’autunno

Un weekend segnato dal maltempo, quello appena trascorso, con temperature leggermente sotto la media e aria fresca arrivata dal Nord.

‘Torna l’aria fresca’

Secondo gli esperti di Meteo.it i prossimi sette giorni saranno caratterizzati da un’atmosfera prettamente autunnale, con l’arrivo della prima perturbazione atlantica. “L’area ciclonica, colma d’aria fredda d’origine artica – spiegano – rimarrà ancora vicina alla nostra Penisola, spingendo ulteriori impulsi d’aria fresca nei bassi strati, ma in uno scenario complessivamente meno instabile. Un po’ di variabilità insisterà sui settori alpini e parte della dorsale centro-settentrionale appenninica”.

Nel dettaglio Lunedì 30. Al nord: peggiora sul Triveneto, in Liguria e in Emilia Romagna con temporali. Al Centro: in gran parte soleggiato. Al sud: sole prevalente. Martedì 31. Al nord: peggiora sulle Alpi del Triveneto e sui rilievi emiliani. Al centro: temporali pomeridiani su Toscana centro-orientale, Umbria (perugino) e Marche. Al sud: soleggiato. Mercoledì 1 settembre. Al nord: soleggiato. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: nubi sparse su Basilicata e Puglia, più sole altrove. Giovedì ancora soleggiato, da venerdì tenderà a peggiorare.

Rovesci al Sud

Al Sud si assisterà all’arrivo di rovesci, ma soltanto di passaggio, soprattutto sul basso versante adriatico. Si tratterà di una “tipica dinamica di inizio autunno”, spiegano. “Si aprirà uno spiraglio per le correnti atlantiche che convoglieranno impulsi d’instabilità fin sul Mediterraneo. Il tempo potrebbe quindi subire un deterioramento sul Nord e parte delle regioni centrali tra giovedì e venerdì”.