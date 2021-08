Palermo, Di Donato torna al “Barbera”tra gli applausi

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Daniele Di Donato, tecnico del Latina, è tornato allo stadio “Renzo Barbera” da avversario in occasione della prima giornata del girone C di Serie C. L’ex calciatore del Palermo, infatti, ha vestito la maglia rosanero dal 2000 al 2004, conquistando due promozioni con il club del capoluogo siciliano.

Domenica sera, da allenatore del Latina, è stato accolto tra gli applausi dei tifosi presenti allo stadio. Il presidente del Palermo Dario Mirri ha deciso di omaggiarlo per il suo ritorno al “Barbera”. Infatti, il numero 1 del club di viale del Fante ha regalato una maglia dei rosanero con il numero 8 sulle spalle e il cognome Di Donato. Un gesto che simboleggia lo stretto legame tra il Palermo e Daniele Di Donato che continua ad esserci a distanza di anni.