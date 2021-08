Proposta di matrimonio con fuochi d’artificio, denunciato lo sposo

Catania – Proposta di matrimonio con fuochi d’artificio in zona “Fortino”, ma la polizia dice no. Tant’è che un trentottenne catanese è stato denunciato in stato di libertà per “accensioni ed esplosioni pericolose”. Intanto però gli abitanti della zona erano in festa per la lieta notizia. Quella però non è stata l’unica denuncia, perché il promesso sposo è stato segnalato anche per aver bloccato la circolazione stradale.