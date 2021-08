Risarcimento per settore fieristico e congressuale: ok dall’Antitrust

Approvato dall’Antitrust Ue uno schema italiano da 520 milioni di euro per risarcire le imprese attive nel settore fieristico e congressuale e i relativi fornitori per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.

L’indennizzo sarà dato sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti tra il 9 marzo 2020 e il 14 giugno 2020, ma anche tra il 24 ottobre 2020 e il 14 giugno 2021. Durante queste date l’organizzazione di fiere ed eventi non è stata consentita. Bruxelles ha accertato che la misura è proporzionata e in linea con le norme dell’Ue in materia di aiuti di Stato.

“L’autorizzazione della Commissione Europea – sottolinea il ministero del Turismo – consente la deroga al regime di aiuti di Stato esistente. E permette di erogare aiuti oltre il tetto di 1,8 milioni a beneficiario“.

Il ministero guidato da Massimo Garavaglia pubblicherà sul proprio sito i dettagli dell’autorizzazione Ue. Si ricorda che la piattaforma per ricevere le istanze di rimborso è già attiva sul sito www.ministeroturismo.gov.it.