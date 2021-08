Schifani: “Tutelare i lavoratori dei call center”

PALERMO – 621 lavoratori Almaviva, tra Palermo e Rende, rischiano il posto di lavoro a causa del passaggio della commessa dell’ex Alitalia ad una nuova azienda: la Covisian. Per questo motivo il prossimo 9 settembre i lavoratori scenderanno in piazza.

Per settimane è stata avanzata la richiesta di un incontro per tutelare i lavoratori, ma non è arrivata nessuna risposta.

A tutela dei lavoratori è intervenuto anche il senatore di Forza Italia Renato Schifani: “Nuovi disoccupati a Palermo, più opportunità in Romania. È l’inaccettabile epilogo della vicenda riguardante il call center di Ita dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto da parte della società Covisian, subentrata alla precedente gestione di Almaviva. È indispensabile intervenire affinché venga fermata questa emorragia di posti di lavoro al sud, e in particolare in una città complessa come Palermo. Attendiamo dal governo una parola di doverosa chiarezza – continua – perché non si può parlare di sud solo a proposito di futuri programmi economici e, nel frattempo, consentire la desertificazione lavorativa del mezzogiorno“.