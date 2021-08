Vaccini nei quartieri, più di 100 inoculazioni a Sferracavallo

PALERMO – Boom di immunizzazioni a Sferracavallo. La borgata marinara di Palermo ha accolto una squadra di medici e infermieri del commissario covid Renato Costa, che ha fatto tappa all’orario SS. Cosma e Damiano.

In poche ore sono state 150 le dosi inoculate tra bambini e anziani che erano titubanti. Molti dei 150 hanno ricevuto la prima dose. Tra loro Alessandro Enea, che ha portato con a moglie Loredana, il figlio Emanuele e la cugina Margherita, 83 anni. “All’inizio eravamo spaventati – dice -, poi abbiamo capito che era giusto farlo per la nostra sicurezza e, complice il fatto che i vaccini si facevano qui, ci siamo convinti”.

Flavio e Vincenzo Basile, fratelli di 13 e 15 anni, erano al colmo dell’eccitazione. “Vogliamo fare uno il medico e uno il chimico, quindi ci tenevamo”, dicono. E con una saggezza più grande di loro raccomandano a tutti di vaccinarsi: “Serve per la nostra salute. Tutti devono fare il vaccino per la propria salvaguardia e per quella degli altri”.

Per il commissario Covid l’appuntamento di Sferracavallo dimostra “che c’è un estremo bisogno di portare il vaccino alle persone, oltre a mantenere la potenza di fuoco dell’hub. Se Palermo è la prima provincia siciliana per vaccinazioni, a livello regionale, molto è dovuto anche al gran numero di somministrazioni eseguite alla Fiera del Mediterraneo in questi mesi – dichiara Costa -, ma dobbiamo fare ancora di più. Abbiamo capito che in tanti faticano ad allontanarsi dal proprio quartiere: l’unica strada è andare noi da loro ed è quello che faremo, con i tanti appuntamenti del nostro calendario”.

I prossimi: – martedì 31 agosto: Petralia Soprana, Conad f.lli Giaconia in bivio Madonnuzza, dalle 10 alle 18; – mercoledì 1 settembre: Zen, Laboratorio Zen Insieme, dalle 10 alle 18; – giovedì 2 settembre: Ballarò, ristorante “Cotto e bollito”, dalle 10 alle 18; – venerdì 3 settembre: Brancaccio, centro polivalente sportivo Padre Puglisi e Padre Kolbe, dalle 10 alle 18; – domenica 5 settembre: Mondello, Sirenetta Restaurant, dalle 17 alle 23; – lunedì 6 settembre: Kalsa, ristorante Ciccio passami l’olio, dalle 18 alle 24; – martedì 7 settembre: Vergine Maria, pizzeria Mistral, dalle 19 alle 23; – mercoledì 8 settembre: Cep/Cruillas, Centro San Giovanni Apostolo, dalle 10 alle 18; – giovedì 9 settembre: Vucciria, Taverna Azzurra, dalle 13 alle 19; – lunedì 13 settembre: Sperone, palestra Valentino Renda, dalle 10 alle 18.