Ztl, pre esercizio prorogato: dal 13 settembre telecamere attive

PALERMO – L’ufficio mobilità urbana e la Sispi hanno analizzato l’andamento della fase di pre-esercizio dei varchi elettronici della Ztl Centrale, a Palermo, e hanno potuto verificare che la stragrande parte delle telecamere funziona correttamente. Alcune telecamere, invece, hanno presentato qualche problema tecnico, soprattutto nella trasmissione dei dati. A tal fine l’assessore alla mobilità ha disposto di prolungare la fase di pre-esercizio ancora per una decina di giorni al fine di garantire il corretto funzionamento di tutto il sistema.

“La fase di pre-esercizio – ha detto l’assessore Giusto Catania – serve proprio a verificare il corretto funzionamento dei varchi elettronici e si è ritenuto utile, anche al fine di garantire una comunicazione chiara alla cittadinanza, che il controllo elettronico della Ztl parta con tutti i varchi perfettamente funzionanti e contemporaneamente attivi”.

L’attività sanzionatoria attraverso i varchi elettronici sarebbe dovuta partire il 1 settembre ed invece slitterà al 13 settembre. Sarà garantita, in ogni caso, un’ulteriore comunicazione alla cittadinanza, prima dell’avvio dell’attività di controllo elettronico. L’ufficio mobilità urbana, infine, ribadisce che, in questo momento, la Ztl centrale è regolarmente attiva dal lunedi al venerdì dalle ore 8 alle 20. Nella fase di pre-esercizio i varchi elettronici non possono effettuare multe ai trasgressori, tuttavia l’attività sanzionatoria è, in ogni caso, garantita dal regolare servizio della polizia municipale.