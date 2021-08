Alma Patti, completato lo staff allenatori

PAT­TI (ME) – L’Al­ma Pat­ti Ba­sket con­fer­ma in toto la con­du­zio­ne in “rosa” per il pro­prio se­con­do cam­pio­na­to di Se­rie A2 Lega Ba­sket Fem­mi­ni­le. An­che per la sta­gio­ne 2021-2022 la for­ma­zio­ne si­ci­lia­na po­trà con­ta­re sul tan­dem “Buz­zan­ca – Per­seu” per ri­crea­re un coa­ching staff di chia­ra im­pron­ta fem­mi­ni­le, come rare vol­te suc­ce­de nel­lo sport in Ita­lia.

E pro­prio Per­seu ha tro­va­to nei gior­ni scor­si l’ac­cor­do con l’Al­ma del pre­si­den­te At­ti­lio Scar­cel­la per ri­ma­ne­re as­si­stant coa­ch e uf­fi­cial­men­te tor­na­ta a la­vo­ra­re a fian­co dell’head coa­ch Mara Buz­zan­ca, ri­pren­den­do le lun­ghe riu­nio­ni di pro­gram­ma­zio­ne che ca­rat­te­riz­za­no l’at­ti­vi­tà del grup­po pat­te­se. “Sono fe­li­ce di rin­no­va­re con Pat­ti e d’a­ver ri­pre­so le gior­na­te di la­vo­ro con tut­to lo staff – com­men­ta pro­prio Per­seu -. La no­stra pro­gram­ma­zio­ne è at­ten­ta (an­che alla sca­ra­man­zia!) ma pun­tia­mo chia­ra­men­te a far bene. Vo­glia­mo con­fer­ma­re la bon­tà del la­vo­ro che lo scor­so anno ha por­ta­to per la pri­ma vol­ta o ri­por­ta­to in Se­rie A1 mol­te del­le atle­te che han­no gio­ca­to con noi. Lo com­mi­su­re­re­mo chia­ra­men­te al nuo­vo grup­po. La squa­dra è di­ver­sa, tran­ne Mi­co­vic e Ve­ro­na il ro­ster è gio­va­ne, come lo è an­che la no­stra stra­nie­ra. Que­sto por­te­rà fat­to­ri po­si­ti­vi e ne­ga­ti­vi, ma ab­bia­mo una sta­gio­ne in­te­ra per la­vo­ra­re e pla­sma­re il grup­po se­con­do la no­stra pal­la­ca­ne­stro. Ci au­gu­ria­mo di rag­giun­ge­re obiet­ti­vi glo­ba­li (di squa­dra) e in­di­vi­dua­li (per ogni sin­go­la gio­ca­tri­ci) e di far­lo da­van­ti al no­stro pub­bli­co pron­to a so­ste­ner­ci di nuo­vo al Pa­la­Ser­ra­nò”.

Si av­vi­ci­ne­rà alla pri­ma squa­dra, re­stan­do con­tem­po­ra­nea­men­te al­le­na­to­re dal­l’un­der 13 e l’un­der 17 del­l’Al­ma Pat­ti, coa­ch Giu­sep­pe Co­stan­ti­no. E’ lo stes­so al­le­na­to­re cam­pa­no (da gio­ca­to­re ban­die­ra del ba­sket pat­te­se fin dal 2005) a spie­ga­re qua­le sarà il suo nuo­vo ruo­lo du­ran­te la sta­gio­ne 2021- 2022. “Al mat­ti­no farò al­le­na­men­ti in­di­vi­dua­li con le gio­ca­tri­ci più gio­va­ni del­la pri­ma squa­dra, men­tre nel po­me­rig­gio se­gui­rò nuo­va­men­te i due grup­pi un­der nati lo scor­so anno. La sta­gio­ne chiu­sa po­chi mesi fa è sta­ta di for­ma­zio­ne per le no­stre gio­ca­tri­ci del vi­va­io, sia­mo par­ti­ti da zero, per que­sto con­tia­mo di dare una base più so­li­da que­sta sta­gio­ne. Sono fe­li­ce del­la ri­con­fer­ma in Alma Pat­ti”.

Coa­ch Buz­zan­ca e per­fi­no il pre­si­den­te Scar­cel­la in pri­ma per­so­na stan­no la­vo­ran­do per por­ta­re in cit­tà, a ti­to­lo de­fi­ni­ti­vo o con la for­mu­la del pre­sti­to, di­ver­si pro­spet­ti del com­pren­so­rio (ospi­ta­te in fo­re­ste­ria) per con­ti­nua­re a la­vo­ra­re sul­la cre­sci­ta del­le ce­sti­ste del fu­tu­ro. Po­che set­ti­ma­ne per sco­pri­re le no­vi­tà del set­to­re gio­va­ni­le pat­te­se, ini­zia­to in­ve­ce il con­to alla ro­ve­scia per la ri­pre­sa del­l’at­ti­vi­tà del­la pri­ma squa­dra, pre­vi­sta per gior­no 2 set­tem­bre.