Arriva la nuova Tac in ospedale, l’ultima fu installata 20 anni fa

PETRALIA SOTTANA – A vent’anni di distanza, l’ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana ha una nuova Tac, inaugurata questa mattina dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, e dal direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni.

“Stiamo ricostruendo qualcosa che è stato demolito negli anni – ha detto Razza – per questo bacino, l’ospedale di Petralia è un punto di riferimento. Con gli amministratori del territorio c’è un dialogo intenso. Io sono convinto che, al di là delle attrezzature, c un tema grande, e cioè la quantità del personale a disposizione. Su questo, che è uno dei punti seri, lo sforzo dell’Azienda non è mai mancato, ma ci vorranno molti mesi per recuperare la pienezza dell’organico”.



In poco meno di 20 giorni, l’Asp ha dismesso a Petralia la vecchia TAC, montata la nuova ed effettuate le prove di radioprotezione. Dopo la formazione del personale, l’apparecchiatura sarà a disposizione di tutto il comprensorio madonita sia per gli esami dei degenti, che per l’utenza esterna.

“Siamo quasi a metà di un percorso che ci consentirà entro l’anno di dotare tutti gli ospedali aziendali di TAC all’avanguardia – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – dopo avere concluso i lavori a Partinico e Petralia, siamo pronti per dare il via alle opere all’Ingrassia e poi a Corleone e Termini Imerese. Le nuove Tac sono in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’utenza fornendo prestazioni di elevata qualità e bassa emissione di radiazioni. Di pari passo al rinnovo tecnologico, va anche il potenziamento delle risorse umane con, a regime, 7 nuovi radiologi e complessivamente 10 tecnici (compresi i 4 destinati allo screening mammografico”.