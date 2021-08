PALERMO – Auto in fiamme lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo. I vigili del fuoco di Messina sono intervenuti lungo all’altezza dello svincolo per Giostra, in direzione Messina.

A bruciare è stata un’auto all’interno della galleria Telegrafo. Le fiamme sono state spente e sono state soccorse alcune persone intossicate dal fumo. Il traffico in zona ha subito forti rallentamenti e soltanto in tarda mattinata è tornato regolare.