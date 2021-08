Catania: presi Biondi e Moro, Noce lascia i rossazzurri

Ultimi colpi di mercato in entrata e in uscita per il club etneo

CATANIA – Poche ore prima del gong finale della sessione estiva di calciomercato, il Calcio Catania ha comunicato gli ultimi movimenti in entrata e in uscita.

Arriva a titolo temporaneo dal Pordenone Calcio Kevin Biondi, nato a Catania il 10 febbraio 1999. Kevin, che ha già sommato 52 presenze e realizzato 6 reti con la squadra dell’Elefante, torna ad indossare la maglia del club in cui è cresciuto: “A Pordenone mi sono trovato benissimo ma la possibilità di giocare ancora con il Catania è semplicemente emozionante: torno a casa per vivere una nuova avventura rossazzurra”. Biondi sarà nuovamente a Torre del Grifo in tempo per l’allenamento in programma giovedì alle 11.00.

In prestito dal Padova c’è Luca Moro, nato a Monselice (Padova) il 25 gennaio 2001. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della società veneta e vissuti in biancorosso i positivi esordi nel torneo Primavera 2, il giovane attaccante ha debuttato in Serie B nell’aprile del 2019; al suo attivo, anche un’esperienza con il Torino in occasione della Viareggio Cup. Nel 2019/20, Moro ha realizzato 10 reti in 22 gare con la Primavera del Genoa. Giunto alla Spal, nel 2020/21 ha collezionato con i ferraresi 8 presenze in B, 2 in Coppa Italia e 22 nel campionato Primavera 1, impreziosite da 8 gol. Il neo-rossazzurro osserva: “Sono davvero entusiasta di questa opportunità e darò tutto per essere all’altezza del prestigio del club: mi sono state proposte diverse soluzioni ma sinceramente, quando ho sentito del Catania, non ho avuto alcun dubbio sulla scelta giusta e quindi ho deciso di firmare immediatamente”. Moro sarà a disposizione di mister Baldini già in vista dell’allenamento in programma domani pomeriggio.

Infine, Il Calcio Catania ha reso nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Mario Noce, che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra. Al difensore catanese, che con il club rossazzurro ha collezionato 13 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.