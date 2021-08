Covid, Catania piange un altro morto

CATANIA – Il Covid continua a fare vittime tra i non vaccinati. Un 62enne è morto a Catania. Era ricoverato al reparto di Rianimazione del San Marco. I medici hanno cercato di fare tutto per salvarlo ma il virus non gli ha dato scampo. Come la maggior parte dei pazienti che arrivano in terapia intensiva non era stato vaccinato. Anche se non si conoscono i motivi della mancata somministrazione, quindi non si hanno informazioni per poter prendere posizione.

Intanto la situazione negli ospedali è sempre più allarmante: i reparti sono affollati. E sempre più giovani accusano sintomi gravi. Una fotografia del tutto diversa a quella di un anno fa in Sicilia dove il Covid sembrava un antico ricordo. Ma c’è da dire che la prima ondata ha solo lambito la Sicilia, mentre la seconda e la terza (con le varianti) ha colpito l’isola come uno tsunami. Con l’arrivo del vaccino a inizio anno c’erano moti di speranza, invece a distanza di otto mesi sembra che la fine del tunnel si stia allontanando in modo inesorabile.