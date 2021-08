Covid, Sileri: “senza vaccino altri 30mila morti in pochi mesi”

ROMA – “Oggi è più facile morire di Covid che di cancro nello stesso periodo di tempo. Quindi chiunque parla e dice

io non mi vaccino, io non ci credo, non credo al Covid, dice un fesseria. Forse sono persone molto fortunate perché non hanno avuto nessuno vicino a loro morto o malato di Covid. In un anno e mezzo abbiamo avuto 130 mila morti e ne abbiamo altri 30 mila davanti se le persone non si vaccinano. I civili morti nella seconda guerra mondiale sono stati 130 mila in cinque anni di guerra, ma di cosa stiamo parlando: voi avete visto morire 130 mila persone di cancro in un anno e mezzo, così concentrati in un’area del paese?”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ad Agora’ Estate, condotto da Roberto Vicaretti su Rai3.