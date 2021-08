La banda della barca: cinque arresti nel Messinese

Messina – Tentano di rubare una barca a Tremestieri, nel Messinese, ma sono messi in fuga dalle urla del proprietario. Sono cinque le persone arrestate all’alba di ieri dai poliziotti delle Volanti per furto aggravato in concorso. L’obiettivo della banda di ladri, un uomo con numerosi precedenti penali e quattro donne, era un natante della lunghezza di 3,5 metri che due dei cinque erano già riusciti a disancorare dal muro di pietra a cui era assicurata con una grossa catena. La fuga dei cinque è stata però velocemente bloccata dall’intervento dei poliziotti delle Volanti.