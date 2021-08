Manifestazioni no Green pass, Sibilia: “Reato bloccare stazioni”

ROMA – “Se qualcuno domani arrecherà disagi alla circolazione ferroviaria bloccando le stazioni, andrà incontro ad

una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Un conto è manifestare pacificamente, altra cosa è creare disagi alle altre persone. Dovremo essere intransigenti”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

Per Sibilia sono “inaccettabili le minacce a medici, giornalisti e politici. C’è un’escalation di violenza che va bloccata e su cui non si può soprassedere. Piena solidarietà al ministro e amico Luigi Di Maio; le gravi minacce pubbliche e in chat aperte Telegram No Vax devono essere perseguite”.