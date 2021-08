Picchia padre e madre ottantenni, arrestato

ACIREALE – Arrestato un quarantenne pregiudicato per lesioni personali aggravate nei confronti dei suoi genitori, entrambi ottantenni. E’ accusato di avere ferito la madre colpendola con uno schiaffo al viso, procurandole un trauma al volto, e di avere spintonato il padre che nella caduta ha riportato una frattura al femore sinistro. Nei suoi confronti la polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere. L’uomo è stato condotto in una casa circondariale.